أتالانتا تتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوزه الكبير على ضيفه النجمة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

افتتح القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 31، ويعزز إينيجو مارتنينز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 52، فيما اختتم مارتنينز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة غياب اللاعب المصري نبيل عماد دونجا عن صفوف النجمة دون إعلان أسباب المشاركة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة في صدارة الدوري موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد النجمة عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي للنصر، والثامن عشر في الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

وحملت المباراة أهمية خاصة لرونالدو الذي رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 21 هدفاً، ليصل إلى هدفه رقم 95 في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي، مقترباً من الانضمام إلى نادي المئة الذي سبق ودخله كل من عمر السومة، عبد الرزاق حمد الله، ناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي.

كما ارتفع إجمالي أهدافه في مسيرته الكروية إلى 965 هدفاً، على بعد 35 هدفاً فقط من رقم قياسي عالمي يتمثل في 1000 هدف.