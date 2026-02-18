اعتنقت البرازيلية كاثلين سوزا، مدافعة فريق السيدات بنادي النصر السعودي، الإسلام وأدت مناسك العمرة، ونشر الحساب الرسمي للنصر، مقطع فيديو لها، وكتب: "نشارككم لحظة مميزة في حياة كاثلين سوزا وهي تعتنق الإسلام، متمنين لها قلباً مليئاً بالسلام والسكينة".

وانضمت كاثلين إلى النصر السعودي، في أغسطس 2024، وذلك بعد عامين في ريال مدريد، ولعبت المدفعة البرازيلية 44 مباراة مع المرينجي، سجلت خلالها هدفين.

من هي كاثلين سوزا؟

كانت والدة كاثلين سوزا، حارسة مرمى، وشجعتها على لعب كرة القدم منذ صغرها، وقالت كاثلين في تصريحات نقلتها موقع " queenballers": "كنا نلعب الكرة باستمرار في أوقات فراغنا".

وفي صغرها، كانت كاثلين تمارس كرة الصالات إلى جانب كرة القدم، ولعبت في سانتوس البرازيلي، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 2014 إلى 2017.

خلال فترة وجودها في الولايات المتحدة، لعبت كاثلين لصالح كلية مونرو (ولاية نيويورك)، وفريق لويزفيل كاردينالز (كنتاكي)، وفريق يو سي إف نايتس (فلوريدا)، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الرياضة واللياقة البدنية من جامعة لويزفيل.

ومثّلت كاثلين البرازيل في نسختين من كأس العالم 2019 و2023، وفي مونديال 2019، كانت كاثلين أصغر لاعبة في تشكيلة المنتخب البرازيلي، وقد لفتت عروضها الجيدة أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وفي 2020، انتقلت كاثلين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وبعد عامين انتقلت إلى ريال مدريد، ومن ثم إلى النصر السعودي.