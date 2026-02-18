إعلان

أول رد من "الداخلية" بشأن وفاة مواطن داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:00 ص 18/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، بزعم تعرضه للتعذيب.

تفاصيل واقعة وفاة محبوس داخل قسم شرطة

أوضحت التحريات أن المتوفى كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

وتبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بينه وبين أحد النزلاء، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه. وأشارت الفحوص إلى أن المذكور شعر لاحقًا بحالة إعياء، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي هناك.

شهادة النزلاء

أكد عدد من النزلاء، شهود الواقعة، صحة ما ورد بشأن حدوث المشاجرة والتعدي. واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال القائم بالتعدي، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية وفاة محبوس داخل قسم شرطة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
أخبار وتقارير

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
أخبار المحافظات

طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة