كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، بزعم تعرضه للتعذيب.

تفاصيل واقعة وفاة محبوس داخل قسم شرطة

أوضحت التحريات أن المتوفى كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

وتبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بينه وبين أحد النزلاء، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه. وأشارت الفحوص إلى أن المذكور شعر لاحقًا بحالة إعياء، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي هناك.

شهادة النزلاء

أكد عدد من النزلاء، شهود الواقعة، صحة ما ورد بشأن حدوث المشاجرة والتعدي. واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال القائم بالتعدي، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

