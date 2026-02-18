إعلان

قوات الاحتلال تهدم عمارة سكنية تأوي 40 فلسطينيا في جنوب الضفة الغربية

كتب : مصراوي

11:07 ص 18/02/2026

قوات الاحتلال تهدم عمارة سكنية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمارة سكنية مأهولة تأوي 40 فلسطينيا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة سلهب".

وذكر المواطن محمد سلهب أن "قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين الأول ثلاثة طوابق ويحتوي ست شقق سكنية، والثاني طابقين يتكون من أربع شقق، تعود له ولأشقائه وتأوي أكثر من 40 فردا، قبل أن تشرع بهدمها بالجرافات".

وأكد أن "عملية الهدم تنفذ رغم امتلاكهم كافة المستندات والاوراق القانونية من بينها "طابو" تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال هدم عمارة سكنية الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
أخبار وتقارير

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان بهذه الطريقة (صورة)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
رياضة عربية وعالمية

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة