عقب استقرار الطقس.. استئناف حركة الملاحة النيلية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

06:09 م 17/02/2026 تعديل في 06:10 م

استئناف حركة الملاحة النهرية بأسوان

انتظمت حركة الملاحة النيلية، اليوم الثلاثاء، بصورة طبيعية في محافظة أسوان، عقب استقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

متابعة طقس أسوان

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين استمرار المتابعة اللحظية لتطورات حالة الطقس عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان استقرار الأوضاع الجوية بما يسمح بحركة آمنة للمركبات النيلية.

عودة نشاط الملاحة

وأوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، عودة النشاط الملاحي في المسطح المائي بنطاق الحدود الإدارية والجغرافية بصورة طبيعية، وذلك بعد هدوء سرعة الرياح والتحسن النسبي للأحوال الجوية واتضاح مدى الرؤية الأفقية.

أمان الملاحة النيلية

وأشار "البربري" إلى تطبيق كل احتياطيات الأمان وفقًا لقواعد الملاحة الأساسية، والالتزام التام بقواعد الأمان أثناء الإبحار والمناورة والتراكي الآمن، وذلك بعد أن تسببت العاصفة الترابية في وقت سابق في رفع حالة الاستعداد القصوى ووقف الحركة مؤقتًا.

استئناف الملاحة بأسوان الطقس في أسوان عمرو لاشين الملاحة النهرية العاصفة الترابية

