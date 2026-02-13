أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رغم ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدراً مجموعته.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه تابع العديد من مباريات الفريق الزامبي خاصة مواجهته الأخيرة التي حقق خلالها الفوز على نهضة بركان، مشيراً إلى أنه يدرك جيداً قوة المنافس الذي لا يمتلك أي خيار سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف المدير الفني أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين غير الأساسيين فرصة المشاركة في ظل وجود عدة غيابات نتيجة ضغط المباريات محلياً وقارياً، مؤكداً أن ذلك سيساعد على تجهيز جميع العناصر لاستكمال الموسم بنفس القوة.

وشدد يورتشيتش على غياب محمد الشيبي عن مواجهة باور ديناموز بسبب معاناته من نزلة برد شديدة مفضلاً منحه الراحة حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أهمية إنهاء دور المجموعات بانتصار جديد يمنح الفريق دفعة قوية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره باور ديناموز الزامبي في التاسعة من مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

ويذكر أن بيراميدز حسم تأهله مبكراً إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما جمع 13 نقطة من خمس مباريات، متصدراً ترتيب مجموعته قبل الجولة الأخيرة.