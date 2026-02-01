ماكسيمين يرحل عن المكسيك بسبب العنصرية ضد أطفاله.. ما القصة؟

قام اللاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، بفسخ تعاقده مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي، وذلك بعد تعرض أبنائه لواقعة عنصرية بسبب لون البشرة.

ونشر ماكسيمين، بيانًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، يدين فيه تعرض أطفاله ليانا ونينهيا، ونجله دايد، للعنصرية، وقال: "المشكلة ليست في لون البشرة، بل في لون الأفكار، أن يتم الهجوم عليّ، فهذا ليس أمرًا مقلقًا بالنسبة لي، لقد كبرت، وتعلمت كيف أواجه الهجمات، سواء كانت مبطنة، خفية أو مباشرة، لكن هناك أمرًا واحدًا لن أتسامح معه أبدًا، وهو أن يتم التعرض لأطفالي.

وتابع: "حماية أطفالي هي أولويتي القصوى، وسأقاتل بكل ما أملك من قوة حتى يتم احترامهم وحبهم، مهما كانت أصولهم أو لون بشرتهم، الكراهية والتمييز لا مكان لهما في مجتمعنا.

واختتم: "إلى أولئك الذين تجرؤوا على التعرض لأطفالي، أقولها بوضوح: لقد ارتكبتم خطأً، سأدافع دائمًا عن عائلتي، ولا يوجد شخص أو تهديد يمكن أن يخيفني، الشخص الوحيد على هذه الأرض الذي أخشاه هو الله، والآن أنتم في بوكا، اقتربوا إن استطعتم.