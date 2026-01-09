تقام اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقة والمنافسات حول العالم، ما بين مباريات قارية ودوريات عالمية أيضًا.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير، إقامة مباراتين، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات أمم أفريقيا

مالي ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

المغرب ضد الكاميرون، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند، 9.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد ضمك، 3.10 دقائق مساءً، قناة "الثمانية 1".

التعاون ضد الشباب، 5.5 دقائق مساءً، قناة "الثمانية 2".

الخلود ضد الاتحاد، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية 1".