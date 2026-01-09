مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"دوري إسباني وأمم أفريقيا".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

06:02 ص 09/01/2026

كرة قدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقة والمنافسات حول العالم، ما بين مباريات قارية ودوريات عالمية أيضًا.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير، إقامة مباراتين، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات أمم أفريقيا

مالي ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

المغرب ضد الكاميرون، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند، 9.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد ضمك، 3.10 دقائق مساءً، قناة "الثمانية 1".

التعاون ضد الشباب، 5.5 دقائق مساءً، قناة "الثمانية 2".

الخلود ضد الاتحاد، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
تحذير بحري عاجل بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
أخبار مصر

تحذير بحري عاجل بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
بعد ضربة يوم الميلاد.. ترامب يلوح بضربات عسكرية أخرى في نيجيريا
شئون عربية و دولية

بعد ضربة يوم الميلاد.. ترامب يلوح بضربات عسكرية أخرى في نيجيريا
مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة
أخبار مصر

مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة
"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان