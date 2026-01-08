مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

مبلغ خرافي.. كم تبلغ ثروة أشرف حكيمي نجم المغرب؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:29 م 08/01/2026
يُعد النجم المغربي أشرف حكيمي من أغلى اللاعبين الأفارقة من حيث الثروة، في ظل مسيرته الاحترافية الطويلة داخل الملاعب الأوروبية، ونجاحه في تثبيت اسمه بين أبرز نجوم القارة.

كم تبلغ ثروة أشرف حكيمي نجم المغرب؟

وفقًا لآخر تحديث نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، بلغت ثروة أشرف حكيمي نحو 24 مليون دولار، في وقت يتقاضى فيه راتبًا سنويًا يصل إلى 14 مليون يورو، بحسب عقده الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، والممتد حتى عام 2029.

وأشارت الصحيفة إلى أن والدة اللاعب تستحوذ على 80% من ثروته، بعدما قام بإيداع جميع امواله في حسابها الشخصي.

ويتصدّر حكيمي قائمة أغلى اللاعبين في أفريقيا، حيث تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت.

وكان أشرف حكيمي قد تُوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 قبل أيام قليلة.

