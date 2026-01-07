مباريات الأمس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

08:59 م 07/01/2026 تعديل في 10:01 م
يقترب محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، من كتابة فصل جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، قبل المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار في دور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة المقامة في المغرب 2025-2026.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن نجم الريدز على بعد خطوة واحدة من الانفراد برقم قياسي استثنائي، بعدما عادل إنجازاً حققه عدد محدود من أساطير القارة السمراء، يتعلق بالتسجيل في مرمى أكبر عدد من المنتخبات المختلفة عبر تاريخ البطولة.

ويمتلك صلاح في رصيده 10 أهداف هز بها شباك منتخبات أفريقية مختلفة، ليتساوى مع الغاني أندريه أيو، والكاميروني صامويل إيتو الهداف التاريخي للبطولة، والإيفواري ديدييه دروجبا، الذين حققوا الرقم ذاته خلال مشاركاتهم السابقة.

وفي حال تسجيل صلاح هدفاً في المباراة المقبلة مع الفراعنة سيصبح أول لاعب يسجل 11 هدفاً في منتخبات مختلفة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك باعتباره اللاعب الوحيد بين هذا الرباعي الذي لا يزال حاضراً على الساحة القارية.

وانتشرت بصمات صلاح التهديفية على عدة نسخ من البطولة؛ إذ سجل في نسخة 2017 أمام غانا وبوركينا فاسو، بجانب هدفين في الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019، ثم واصل التألق أمام غينيا بيساو والمغرب خلال نسخة 2021، قبل أن يهز شباك موزمبيق في نسخة 2023.

وفي النسخة الجارية، واصل قائد المنتخب كتابة الأرقام، بعدما سجل أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين، ليضع نفسه على أعتاب إنجاز جديد ورقم خاص له سيحفر في تاريخ المسابقة الأفريقية.

