خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

10:46 ص 07/01/2026 تعديل في 11:04 ص
يفصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هدفا عن التساوي مع المغربي إبراهيم دياز، في صدارة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف خلال 3 مباريات في دور المجموعات ودور الـ16، بالتحديد في مباريات زبمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين.

وجاءت قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025، كالآتي:

1- إبراهيم دياز – المغرب – 4

2- أديمولا لوكمان – نيجيريا – 3

3- أماد ديالو – ساحل العاج – 3

4- أيوب الكعبي – المغرب – 3

5- لاسين سينايكو – مالي – 3

6- محمد صلاح – مصر – 3

7- رياض محرز – الجزائر – 3

8- فيكتور أوسيمين – نيجيريا – 3

9- إبراهيم مازا – الجزائر – 2

10- إلياس عاشوري – تونس – 2

11- أوزوين أبوليس – جنوب إفريقيا – 2

12- باب جايي – السنغال – 2

13- جايل كاكوتا – الكونغو الديمقراطية – 2

14- جيني كاتامو – موزمبيق – 2

15- رافائيل أونيديكا – نيجيريا – 2

16- شريف ندياي – السنغال – 2

17- كريستيان كوفان – الكاميرون – 2

18- لايلي فوستر – جنوب إفريقيا – 2

19- نيكولاس جاكسون – السنغال – 2

هداف أمم أفريقيا محمد صلاح إبراهيم دياز قائمة هدافي أمم أفريقيا

