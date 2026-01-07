خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أمم أفريقيا
كتب : هند عواد
يفصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هدفا عن التساوي مع المغربي إبراهيم دياز، في صدارة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025.
وسجل محمد صلاح 3 أهداف خلال 3 مباريات في دور المجموعات ودور الـ16، بالتحديد في مباريات زبمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين.
وجاءت قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025، كالآتي:
1- إبراهيم دياز – المغرب – 4
2- أديمولا لوكمان – نيجيريا – 3
3- أماد ديالو – ساحل العاج – 3
4- أيوب الكعبي – المغرب – 3
5- لاسين سينايكو – مالي – 3
6- محمد صلاح – مصر – 3
7- رياض محرز – الجزائر – 3
8- فيكتور أوسيمين – نيجيريا – 3
9- إبراهيم مازا – الجزائر – 2
10- إلياس عاشوري – تونس – 2
11- أوزوين أبوليس – جنوب إفريقيا – 2
12- باب جايي – السنغال – 2
13- جايل كاكوتا – الكونغو الديمقراطية – 2
14- جيني كاتامو – موزمبيق – 2
15- رافائيل أونيديكا – نيجيريا – 2
16- شريف ندياي – السنغال – 2
17- كريستيان كوفان – الكاميرون – 2
18- لايلي فوستر – جنوب إفريقيا – 2
19- نيكولاس جاكسون – السنغال – 2
