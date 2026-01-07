خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أمم أفريقيا

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

يفصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هدفا عن التساوي مع المغربي إبراهيم دياز، في صدارة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف خلال 3 مباريات في دور المجموعات ودور الـ16، بالتحديد في مباريات زبمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين.

وجاءت قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025، كالآتي:

1- إبراهيم دياز – المغرب – 4

2- أديمولا لوكمان – نيجيريا – 3

3- أماد ديالو – ساحل العاج – 3

4- أيوب الكعبي – المغرب – 3

5- لاسين سينايكو – مالي – 3

6- محمد صلاح – مصر – 3

7- رياض محرز – الجزائر – 3

8- فيكتور أوسيمين – نيجيريا – 3

9- إبراهيم مازا – الجزائر – 2

10- إلياس عاشوري – تونس – 2

11- أوزوين أبوليس – جنوب إفريقيا – 2

12- باب جايي – السنغال – 2

13- جايل كاكوتا – الكونغو الديمقراطية – 2

14- جيني كاتامو – موزمبيق – 2

15- رافائيل أونيديكا – نيجيريا – 2

16- شريف ندياي – السنغال – 2

17- كريستيان كوفان – الكاميرون – 2

18- لايلي فوستر – جنوب إفريقيا – 2

19- نيكولاس جاكسون – السنغال – 2

