تقام اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير الجاري 2026، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات، حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء، إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بالإضافة إلى إقامة عدد كبير من مباريات الدوري الإيطالي أيضًا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد برايتون، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

فولهام ضد تشيلسي، 9.3، "بي إن سبورتس 3"

إيفرتون ضد وولفرهامبتون، 9.30، "بي إن سبورتس 4"

كريستال بالاس ضد أستون فيلا، 9.30، "بي إن سبورتس 5"

برينتفورد ضد سندرلاند، 9.30، "بي إن سبورتس 7"

بورنموث ضد توتنهام، 9.30، "بي إن سبورتس 8"

نيوكاسل ضد ليدز يونايتد، 10.15، "بي إن سبورتس 6"

بيرنلي ضد مان يونايتد، 10.15 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

نابولي ضد هيلاس فيرونا، 7.30 مساءً

بولونيا ضد أتالانتا، 7.30 مساءً

تورينو ضد أودينيزي، 9.45 مساءً

بارما ضد إنتر ميلان، 9.45 دقيقة مساءً

لاتسيو ضد فيورنتينا، 9.45 دقيقة مساءً