تخطى دور الملاعب الأفريقية خلال السنوات الماضية، استضافة المباريات فقط، بل أن بات مسرحا كبيرا، لعرض الثقافات المختلفة وهوية كل شعب من شعوب القارة وهو ما ظهر خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا.

وتعرف الجماهير الأفريقية، باحتفالاتها المميزة ورقصاتها المختلفة داخل المدرجات، وهو ما يشعل البطولات القارية وتجعلها عرس رياضي يحمل الطابع الأفريقي بنسبة 100%، حيث يظهر كل شعب هويته داخل المدرج.

واختار مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا مبولادينجان، أن تكون هذه النسخة من البطولة، مسرحا لتكريم أحد الرموز الوطنية في الكونغو، هو أول رئيس وزراء للبلاد باتريس لومومبا، الذي تم اغتياله في عام 1961.

قصة مشجع منتخب الكونغو ميشيل كوكا مبولادينجان "حفيد لومومبا"

ووسط صيحات الجماهير الكونغولية في كل مباراة لمنتخب بلادها، في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا 2025، ظهر شخصا لا يكتفى بالوقوف ثابتا طوال أحداث المباراة ورافعا يده فقط، يرتدي زيا مرتبا، فإذا نظر إليه أي شخص سيعتقد للوهلة الأولى أنه ينظر إلى تمثال يتواجد داخل المدرجات.

ولم يكن تواجد المشجع الكونغولي في مدرجات منتخب بلاده خلال أي لقاء، بهذا المشهد مجرد تقليد للتشجيع فقط، بل هي طريقة لتكريم رمزا سياسيا في البلاد، باتريس لومومبا، حيث يقلد شكل التمثال الموضوع للومومبا في كينشاسا، حتى بات يطلق عليه "حفيد لومومبا". (لمعرفة قصة باتريس لومومبا كاملة اضغط هنا)

وظهر المشجع بهذه الطريقة في عدد من مباريات منتخب بلاده خلال النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، إذا ظهر أمام كل من: " السنغال، وبوتسوانا والجزائر"، حتى نجح في أن يتصدر المشهد بشكل كبير طوال أيام البطولة.

والشهرة الكبيرة التي اكتسبها المشجع الكونغولي في البطولة، جعلته محط اهتمام الكثيرون، حتى تخطت المدرجات ووصلت إلى رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع المشجع، خلال مباراة الجزائر والكونغو أمس.

وفي مقابلة مع صحيفة "بروت" الأمريكية، أكد صاحب الـ 53 عاما، أن ظهوره بهذا الشكل للاحتفال لم يظهر خلال البطولة فقط، بل أنه يقوم بهذا النوع من التشجيع لمنتخب بلاده، منذ عام 2013 أي منذ أكثر من 12 عاما، تكريما للراحل باتريس لومومبا.

وعن سبب تشجيعه بهذه الطريقة، قال: "لومومبا ضحى بحياته من أجل الشعب الكونغولي، هو الذي منحنا القدرة على التعبير، فهو القدوة بالنسبة لنا، وسعيد بالاهتمام الذي تلقيته في البطولة".

وأوضح المشجع الكونغولي، أن هدفه ليس فقط تشجيع ودعم منتخب بلاده في البطولة، لكن دمج الماضي بالحاضر واستعادة تاريخه بلاده وتكريم رموزها.

وكشف لومومبا أن قدرته على تحمل الوقوف بهذه الطريقة طول مدة المباراة، لم يأتي من فراغ، فيقول: "أقوم بالكثير من جلسات التدريب على هذه الطريقة، وهذا هو السر وراء تحملي هذا الأمر".

ويقول جولي ماتومونا، أحد جماهير منتخب الكونغو الديمقراطية، في تصريحات تليفزيونية، أن ما يقوم به مبولادينجان، ليس سهلا على الإطلاق، لذلك يتدرب باستمرار على هذا الأمر، وأنه لا يفعل ذلك في المغرب فقط، بل يقوم بالأمر ذاته في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

