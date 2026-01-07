مباريات الأمس
بعد خروجه من كأس أمم أفريقيا.. المدير الفني للسودان يفجر مفاجأة عن الاتحاد السوداني

كتب : نهي خورشيد

03:27 ص 07/01/2026
كشف الغاني كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان، عن مفاجأة تتعلق بعقده مع الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأوضح أبياه في تصريحات تلفزيونية أنه يعمل مع المنتخب السوداني من دون أي التزامات تعاقدية واضحة، مشيراً إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيستمر في منصبه أو سيرحل خلال الفترة المقبلة.

وعن بطولة كأس الأمم الإفريقية، أكد أن النسخة الحالية تشهد منافسة قوية ووجود عدد كبير من المنتخبات القادرة على حصد اللقب، مع وضع منتخب مصر ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

كما أشار أبياه إلى وجود فارق واضح على مستوى الإمكانات الفردية بين السودان والسنغال، معتبراً أن الخسارة كانت متوقعة إلا أن لاعبي فريقه قدموا مجهوداً كبيراً داخل الملعب، مؤكداً أنه طالبهم بالكفاح ومحاولة صناعة الفارق وتقديم أداء مشرف رغم صعوبة المهمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السودان مدرب السودان كأس أمم أفريقيا كواسي أبياه

