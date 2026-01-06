أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟

علق محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي بيراميدز، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمس أمام بنين في أمم أفريقيا.

وكتب حمدي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شئ، إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة، وأكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة، وأساهم في تحقيق البطوله لكن الحمد لله على كل شئ".

وأضاف: "هكون موجود في ضهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم".

واختتم حمدي: "شكرا لكل الدعم اللي شوفته منكم، من أمبارح وإن شاء الله العودة قريبا أقوى والأهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا".

وكان منتخب مصر تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

أقر أيضًا:

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟