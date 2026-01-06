مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

كتب - يوسف محمد:

06:45 م 06/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (17) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (10) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (15) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (16) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة إصابة محمد حمدي (1) (1)

علق محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي بيراميدز، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمس أمام بنين في أمم أفريقيا.

وكتب حمدي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شئ، إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة، وأكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة، وأساهم في تحقيق البطوله لكن الحمد لله على كل شئ".

وأضاف: "هكون موجود في ضهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم".

واختتم حمدي: "شكرا لكل الدعم اللي شوفته منكم، من أمبارح وإن شاء الله العودة قريبا أقوى والأهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا".

وكان منتخب مصر تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

محمد حمدي كأس الأمم الأفريقية إصابة محمد حمدي مصر وبنين مباراة مصر وبنين

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

