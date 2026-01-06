"شعرت بالسلام".. ماذا قال لامين يامال عن الصلاة في مسجد الشيخ زايد؟

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير

عبر النجم الإسباني لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، عن شعوره بالسعادة لأداء مناسك الصلاة في مسجد الشيخ زايد بالإمارات، وذلك خلال عطلته الأخيرة التي قضاها في دبي.

وكان يامال قد تواجد مؤخرًا في دبي على خلفية حضوره حفل جوائز "جلوب سوكر"، وقضى بضعة أيام هناك لقضاء عطلة قصيرة، زار فيها مسجد الشيخ زايد مرتديًا الجلباب والزي العربي.

وقال يامال عن هذه التجربة:"استمتعت جداً، كانت لحظة هادئة في الرحلة مع عائلتي وأصدقائي".

وأضاف: "الذهاب إلي المسجد يجعلك تشعر بالسلام، أيا كانت ديانتك بمجرد التواجد هناك يشعرك بالطمأنينة".

واختتم: "كوني مسلمًا منحني شعورًا كبيرًا بالراحة، الأجواء الروحانية في المسجد لها تأثير في النفس ويعطيك السلام".

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟