يواجه منتخب الجزائر الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، على ان يواجه الفائز منهما نيجيريا في ربع النهائي.

وفاز منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019، بجميع مباريات دور المجموعات، ولم يستقبل سوى هدف وحيد، فيما احتل منتخب الكونغو الديمقراطية، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل.

ولم يخسر منتخب الجزائر من الكونغو الديمقراطية في آخر سبع مواجهات، إذ فازوا في ثلاث مباريات بينما انتهت أربع مباريات بالتعادل، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف".

وانتهت آخر أربع مواجهات بين الجزائر والكونغو بالتعادل، وكانت آخر ثلاث مباريات ودية انتهت بنتيجة 1-1، وكان آخر فوز للجزائر في كأس الأمم الأفريقية 1988، أي قبل 38 عاما.

