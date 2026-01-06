توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

علق مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الجدل المثار حول تصريحات محمد صلاح قائد الفراعنة، عقب مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية أن قائد منتخب مصر لم يخطئ في حديثه بعد المباراة، مؤكداً أن جميع التصريحات الصادرة عن اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح تتم بعلم وموافقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وسجل مروان عطية هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك جودال دوسو التعادل لمنتخب بنين في الدقيقة 83، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي، إذ أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، ثم اختتم محمد صلاح الثلاثية بهدف قاتل في الدقيقة 123.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.