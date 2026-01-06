مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

"بموافقة".. اتحاد الكرة يوضح كواليس تصريحات صلاح بعد مواجهة بنين

كتب : نهي خورشيد

02:14 ص 06/01/2026 تعديل في 02:29 ص
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (12)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (13)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (4)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (16)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (14)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (15)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (1)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (5)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (7)
  • عرض 21 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (6)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (16) (1)

علق مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الجدل المثار حول تصريحات محمد صلاح قائد الفراعنة، عقب مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية أن قائد منتخب مصر لم يخطئ في حديثه بعد المباراة، مؤكداً أن جميع التصريحات الصادرة عن اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح تتم بعلم وموافقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وسجل مروان عطية هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك جودال دوسو التعادل لمنتخب بنين في الدقيقة 83، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي، إذ أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، ثم اختتم محمد صلاح الثلاثية بهدف قاتل في الدقيقة 123.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبنين تصريحات صلاح كأس الأمم الأفريقية اتحاد الكرة هاني أبو ريدة

