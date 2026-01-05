أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد هدفه في مرمى بنين

"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم

"غادر باكيا".. لاعب منتخب مصر يتعرض لإصابة قوية في مباراة بنين

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم

علقت سلمي صقر زوجة نجم منتخب مصر مروان عطية على هدفه في مرمى منتخب بنين في مباراة تقام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية بدور الـ 16.

ونشرت صورة تجمعهما على خاصية "ستوري"حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت برمز "قلوب حمراء" وشاركت نتيجة المباراة برمز قلب أبيض.

وسجل مروان عطية هدف منتخب مصر الأول في مرمى بنين في الدقيقة 69 من عمر المباراة، من تسديدة رائعة.

وتعادل بنين في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب جوديل دوسو.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. لتتجه إلى الأشواط الإضافية.