مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد هدفه في مرمى بنين

كتب : مصراوي

08:04 م 05/01/2026 تعديل في 08:07 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (3)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (8)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (5)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (1)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (4)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (2)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت سلمي صقر زوجة نجم منتخب مصر مروان عطية على هدفه في مرمى منتخب بنين في مباراة تقام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية بدور الـ 16.

ونشرت صورة تجمعهما على خاصية "ستوري"حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت برمز "قلوب حمراء" وشاركت نتيجة المباراة برمز قلب أبيض.

وسجل مروان عطية هدف منتخب مصر الأول في مرمى بنين في الدقيقة 69 من عمر المباراة، من تسديدة رائعة.

تعليق زوجة مروان عطية على هدفه في مرمى بنين

وتعادل بنين في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب جوديل دوسو.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. لتتجه إلى الأشواط الإضافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية زوجة مروان عطية سلمى صقر إنستجرام زوجة مروان عطية منتخب مصر نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين هدف مروان عطية صور زوجة مروان عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026