نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هذه الخطوة ضد بنين

فرض منتخب مصر سيطرته خلال الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب بنين، المقامة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم الأفريقية

وبدأ الفراعنة المباراة بضغط هجومي مبكر، إذ أرسل محمد صلاح تمريرة بينية متقنة وضعت عمر مرموش في مواجهة مباشرة مع المرمى، إلا أن حارس بنين مارسيل دانجينيو خرج في التوقيت المناسب ونجح في التصدي للكرة قبل التسديدفي الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 11، طالب إبراهيم عادل بالحصول على ركلة جزاء بعدما سقط داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع أحد مدافعي بنين، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب دون احتساب أي مخالفة.

واصل منتخب مصر محاولاته الهجومية، وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21، لكنها اصطدمت بأحد المدافعين وخرجت بعيداً عن المرمى.

ورد منتخب بنين بمحاولة على استحياء في الدقيقة 23، عبر عرضية من الجهة اليسرى، تعامل معها الحارس محمد الشناوي بثبات وأمسك الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 34، عاد صلاح لتهديد دفاع بنين بعدما أرسل تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل وصولها إلى محمود حسن تريزيجيه.

وبعدها بدقيقتين، أرسل إبراهيم عادل عرضية من الجهة اليسرى، إلا أن حارس بنين كان في الموعد وأمسك الكرة دون صعوبة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لحظة مؤثرة بإصابة محمد حمدي عقب سقوطه على أرضية الملعب في الدقيقة 40، ليخضع للعلاج قبل أن يغادر الملعب باكياً محمولاً على النقالة في الدقيقة 44، وسط شكوك حول تعرضه لإصابة قوية في الركبة، ليحل أحمد فتوح بديلاً له.