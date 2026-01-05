له تجربة عربية.. من هو جورجي سيماو مدرب الزمالك المحتمل؟

ارتبط اسم البرتغالي جورجي سيماو، المدير الفني السابق للعديد من الأندية الأوروبية، بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويُعد سيماو من المدربين أصحاب الخبرة في العمل داخل الدوريات الأوروبية، إلى جانب تجربة سابقة في المنطقة العربية.

من هو جورجي سيماو؟

ولد جورجي سيماو في أغسطس عام 1976 في امبيلوسا دي اورّا وسط البرتغال، بالمنطقة المشهورة برعي الأغنام ورياضة الهايكينج والمناظر الطبيعية.

ويبلغ سيماو من العمر 49 عامًا، ويحمل الرخصة التدريبية UEFA Pro، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا بعد اعتزاله اللعب في سن صغيرة، قبل أن يخوض مسارًا تدريجيًا في التدريب مرّ خلاله بعدد من الأندية داخل البرتغال وخارجها.

وخلال مسيرته التدريبية، قاد سيماو الفرق في 273 مباراة، حقق خلالها 88 فوزًا و79 تعادلًا و107 هزائم.

وجاءت مسيرة جورجي سيماو التدريبية كالتالي:

1 نادي أتلتيكو كلوب دي برتغال – البرتغال (2014)

2 نادي بيلينينسيش – البرتغال (2015)

3 نادي باكوس فيريرا – البرتغال (2015 – 2016)

4 نادي تشافيس – البرتغال (2016)

5 نادي سبورتنج براجا – البرتغال (2016 – 2017)

6 نادي بوافيستا – البرتغال (2017 – 2019)

7 نادي الفيحاء – الدوري السعودي (2019 – 2020)

8 نادي موسكرون – الدوري البلجيكي (2020 – 2021)

9 نادي أكاديميكو فيزيو – البرتغال (2023 – 2024)

10 نادي أوليمبيا ليوبليانا – سلوفينيا (2025)