مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

جميع المباريات

إعلان

له تجربة عربية.. من هو جورجي سيماو مدرب الزمالك المحتمل؟

كتب- محمد عبدالهادي:

04:43 م 05/01/2026

جورجي سيماو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتبط اسم البرتغالي جورجي سيماو، المدير الفني السابق للعديد من الأندية الأوروبية، بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويُعد سيماو من المدربين أصحاب الخبرة في العمل داخل الدوريات الأوروبية، إلى جانب تجربة سابقة في المنطقة العربية.

من هو جورجي سيماو؟

ولد جورجي سيماو في أغسطس عام 1976 في امبيلوسا دي اورّا وسط البرتغال، بالمنطقة المشهورة برعي الأغنام ورياضة الهايكينج والمناظر الطبيعية.

ويبلغ سيماو من العمر 49 عامًا، ويحمل الرخصة التدريبية UEFA Pro، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا بعد اعتزاله اللعب في سن صغيرة، قبل أن يخوض مسارًا تدريجيًا في التدريب مرّ خلاله بعدد من الأندية داخل البرتغال وخارجها.

وخلال مسيرته التدريبية، قاد سيماو الفرق في 273 مباراة، حقق خلالها 88 فوزًا و79 تعادلًا و107 هزائم.

وجاءت مسيرة جورجي سيماو التدريبية كالتالي:

1 نادي أتلتيكو كلوب دي برتغال – البرتغال (2014)

2 نادي بيلينينسيش – البرتغال (2015)

3 نادي باكوس فيريرا – البرتغال (2015 – 2016)

4 نادي تشافيس – البرتغال (2016)

5 نادي سبورتنج براجا – البرتغال (2016 – 2017)

6 نادي بوافيستا – البرتغال (2017 – 2019)

7 نادي الفيحاء – الدوري السعودي (2019 – 2020)

8 نادي موسكرون – الدوري البلجيكي (2020 – 2021)

9 نادي أكاديميكو فيزيو – البرتغال (2023 – 2024)

10 نادي أوليمبيا ليوبليانا – سلوفينيا (2025)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جورجي سيماو مدرب الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر
علاقات

أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
نصائح طبية

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
أخبار المحافظات

الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025