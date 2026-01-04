كاراجر يثير الجدل.. محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في هذا الموعد

يرى المعلق الرياضي خليل البلوشي، أن منتخب مصر لديه القدرة على الذهاب بعيدا في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وقال البلوشي، في تصريحات عبر راديو "أون سبورت إف إم": "منتخب مصر يظهر بروح قوية في النسخة الحالية من البطولة، بعكس آخر نسختين، لذلك فهو مرشح للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة ويمكنهم حصد اللقب".

وأضاف: "منتخب مصر يقدم مستويات مميزة تحت قيادة حسام حسن، تدريب الفراعنة يحتاج إلى مواصفات خاصة، وحسن نجح في تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال قيادة المنتخب للتأهل إلى المونديال".

واختتم البلوشي تصريحاته: "خروج تونس والسودان من البطولة، خسارة كبيرة للكرة العربية، لكن يجب أن نؤكد أن منتخب المغرب لديه القدرة على حصد اللقب، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير".

موعد مباراة مصر المقبلة

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، يستعد لملاقاة نظيره منتخب بنين غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

