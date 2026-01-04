مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

خليل البلوشي: منتخب مصر يظهر بروح مختلفة في أمم أفريقيا.. ومرشح للوصول بعيدا في البطولة

كتب - يوسف محمد:

08:19 م 04/01/2026
يرى المعلق الرياضي خليل البلوشي، أن منتخب مصر لديه القدرة على الذهاب بعيدا في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وقال البلوشي، في تصريحات عبر راديو "أون سبورت إف إم": "منتخب مصر يظهر بروح قوية في النسخة الحالية من البطولة، بعكس آخر نسختين، لذلك فهو مرشح للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة ويمكنهم حصد اللقب".

وأضاف: "منتخب مصر يقدم مستويات مميزة تحت قيادة حسام حسن، تدريب الفراعنة يحتاج إلى مواصفات خاصة، وحسن نجح في تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال قيادة المنتخب للتأهل إلى المونديال".

واختتم البلوشي تصريحاته: "خروج تونس والسودان من البطولة، خسارة كبيرة للكرة العربية، لكن يجب أن نؤكد أن منتخب المغرب لديه القدرة على حصد اللقب، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير".

موعد مباراة مصر المقبلة

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، يستعد لملاقاة نظيره منتخب بنين غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

"قبل مباراة بنين".. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أسامة فصيل

ملخص مباراة المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خليل البلوشي كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر وبنين بطولة أمم أفريقيا

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية