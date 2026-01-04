مباريات الأمس


"قبل مباراة بنين".. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أسامة فصيل

كتب : يوسف محمد سعيد

07:58 م 04/01/2026

أسامة فيصل

باتت مشاركة مهاجم منتخب مصر الأول أسامة فيصل، في مباراة الفراعنة المرتقبة أمام بنين، محل شك بعد الإصابة التي تعرض لها اليوم، في مران المنتخب الختامي.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب بنين غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المركز الإعلامي الخاص به، تعرض فيصل للإصابة بكدمة في وجه القدم، خضوعه لبعض التدريبات تأهيلية لتجهيزة للمشاركة في المباريات المقبلة.

ولم يعلن الاتحاد، موقف اللاعب بشكل نهائي من المشاركة في مباراة بنين، المقرر إقامتها غدا الإثنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

منتخب مصر أسامة فيصل مباراة مصر وبنين الاتحاد المصري لكرة القدم كأس أمم أفريقيا





