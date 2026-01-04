مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

بحضور وزير الرياضة.. أول صور من وصول النسخة الأصلية لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

03:23 م 04/01/2026
    نسخة كأس العالم 2026
    نسخة كأس العالم 2026
    نسخة كأس العالم 2026

في جولته حول العالم، استقبلت مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، النسخة الأصلية من كأس العالم 2026، والتي تجوب عددًا من دول العالم قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم 2026، في يونيو 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجرى استقبال الكأس بحضور الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وتشارك مصر في بطولة كأس العالم 2026 في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران.

كأس العالم 2026 وزير الرياضة أشرف صبحي

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية