في جولته حول العالم، استقبلت مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، النسخة الأصلية من كأس العالم 2026، والتي تجوب عددًا من دول العالم قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم 2026، في يونيو 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجرى استقبال الكأس بحضور الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وتشارك مصر في بطولة كأس العالم 2026 في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران.

