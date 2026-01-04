مباريات الأمس
"يفكر بالاعتزال".. والد نيمار يكشف تفاصيل صادمة عن نجله

كتب : محمد عبد الهادي

01:28 م 04/01/2026
كشف والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كواليس صادمة عن نجله، والتي مر بها مؤخرًا عقب تعرضه لعدد متتالي من الإصابات أودت لنهاية مسيرته الكروية.

وقال والد نيمار خلال مقابلة أجراها مع قناة "Rafa Tecla T – Experiências Reais":" "الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نيمار، أثرت عليه جسديًا ونفسيًا، وكان منهارًا بل وفكر جديًا في إنهاء مسيرته واعتزال كرة القدم".

وتابع: "الإصابات كانت متلاحقة، وكنت عندما أجده في المنزل وأسأله كيف حالك، يجيب بإحباط "لم أعد أحتمل، لقد اكتفيت يا أبي، انتهي كل شيء".

عندما تسرب خبر الإصابة إلي الحصافة، انهارت حالته النفسية تمامًا وكدت ألا اتمكن من انقاذ عقل ابني".

وأضاف والد نيمار: "أبلغته أنه تبقي 6 أشهر فقط علي المونديال، وعليك ألا تستلم وترد علي جميع النقاد، بعد المونديال إن أردت التوقف سأتوقف معك حينها" .

واختتم: "قراره بالاستمرار كان بسبب رغبته في الرد على الانتقادات وتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026 من المدرب كارلو أنشيلوتي".

نيمار اعتزال نيمار نيمار دا سيلفا كأس العالم

