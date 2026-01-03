أول رد فعل لـ إنفانتيو عن تصريحات رونالدو بخصوص الدوري السعودي

"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعمه لتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر حول دوري روشن السعودي.

وأكد رئيس الفيفا في تصريحات لصحيفة ماركا أن البطولة شهدت تحولاً كبيراً منذ انضمام النجم البرتغالي إلى نادي النصر في عام 2023.

وأشار إنفانتينو إلى أن الدوري السعودي لم يعد مجرد مسابقة إقليمية، بل أصبح يجذب الرعاة والمذيعين واللاعبين المعروفين دولياً، ما يعكس تطوراً هيكلياً يوسع من تأثيره خارج منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الدوري أصبح له حضور دولي متزايد، ويمثل جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لبناء كرة قدم تنافسية ومستدامة في المملكة.

وربط رئيس الفيفا تطور الدوري السعودي بطموحات المملكة الكروية، مشيداً بقدرة السعودية التنظيمية واستضافتها لكأس العالم 2034 بعد تقديمها العرض الوحيد، واصفاً الدوري السعودي بأنه بطولة وطنية بطابع عالمي خاصة مع وصول نجوم بارزين مثل نيمار الذين تبعوا خطوات رونالدو.

كما أشار إنفانتينو إلى أن المنتخب السعودي سيواجه مجموعة صعبة في كأس العالم 2026 تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث مفاجآت على غرار الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال 2022.

كان رونالدو أثار جدلاً واسعاً عندما صرح بأن الدوري السعودي تجاوز بعض الدوريات الأوروبية، بما فيها الفرنسية والبرتغالية.