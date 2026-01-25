فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

"بعد هدف ولفرهامبتون".. مرموش يعادل عدد أهداف تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره فياريال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 في الدوري الإسباني.

وتألق الفرنسي كيليان مبابي في المباراة ليسجل هدفي في المباراة في الدقيقة 47، و الدقيقة 4+90.

وبهذا الفوز احتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب موقتا برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 41 نقطة ليحتل المركز الرابع.

وبثنائية مبابي في مباراة فياريال، بات يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفا بفارق 7 أهداف عن موريكي لاعب ريال مايوركا صاحب المركز الثاني برصيد 14 هدف.

مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد أمام فياريال#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/npLMOxavGk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026