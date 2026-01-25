مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

12:19 ص 25/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (2)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره فياريال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 في الدوري الإسباني.

وتألق الفرنسي كيليان مبابي في المباراة ليسجل هدفي في المباراة في الدقيقة 47، و الدقيقة 4+90.

وبهذا الفوز احتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب موقتا برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 41 نقطة ليحتل المركز الرابع.

وبثنائية مبابي في مباراة فياريال، بات يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفا بفارق 7 أهداف عن موريكي لاعب ريال مايوركا صاحب المركز الثاني برصيد 14 هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال ممدريد فياريال الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وفياريال أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار
أخبار مصر

مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار
هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
حريق ضخم بمبنى في نيويورك يسفر عن قتيل و14 جريحاً وإخلاء 150 شقةً
شئون عربية و دولية

حريق ضخم بمبنى في نيويورك يسفر عن قتيل و14 جريحاً وإخلاء 150 شقةً
النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام