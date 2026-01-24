كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الكروي بنادي بيراميدز ضيفاً على نهضة بركان في تمام التاسعة من مساء اليوم، على الملعب البلدي بمدينة بركان، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

في خط الوسط: حامد حمدان، مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود زلاكة، أحمد عاطف قطة.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

كما ضمت دكة بدلاء بيراميدز كلاً من:

محمود جاد، علي جبر، بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مروان حمدي، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا.