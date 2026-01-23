علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد بالفوز وأداء اللاعبين في مباراة اليوم، كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل من ذلك ولكن نحتاج إلى بعض الوقت، خاصة في ظل غياب العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية عن الفريق".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لي في الفترة الحالية، هو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، احتلال صدارة ترتيب المجموعة بالبطولة، ونسعى للفوز في باقي المباريات".

وتابع: "اجتمعت أمس بالشناوي ومصطفى شوبير، أخبرتهم بأن المنافسة بينهم ستكون قوية في الفترة المقبلة، وديما باشتغال يكون في منافسة قوية بين اللاعبين، لإخراج أفضل مستوى لديهم".

واختتم توروب تصريحاته: "الفريق سيخوض العديد من المباريات في الفترة المقبلة، سنخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام، هنحتاج جميع اللاعبين في الفترة دي وكذلك من الصعب الاعتماد على حارس واحد فقط أيضًا".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي

"المرة العاشرة".. الاتحاد الدولي يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك