شوبير: الأهلي فاز على يانج أفريكانز لهذه الأسباب
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزاً مهماً على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح شوبير أن الأهلي سيطر على مجريات اللقاء في أغلب فتراته، مشيراً إلى أن التعامل مع هجمات يانج أفريكانز تم بشكل جيد بفضل الانضباط الدفاعي والعمل الجماعي للفريق.
وأضاف أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني بشكل مميز، مؤكداً أن تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول كان له أثر كبير في منح الفريق الثقة وتحقيق الفوز.
وأشار حارس الأهلي إلى الانسجام الكبير بين جميع عناصر الفريق خاصة العناصر الجديدة التي شاركت في اللقاء مثل أحمد عيد ومروان عثمان، وقدم لهما التهنئة على ظهورهما الأول مع الفريق.