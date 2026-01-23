أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز

"بعد الفوز على يانج أفريكانز".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً ثميناً على نظيره يانج أفريكانز بثنائية دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق الشوط الثاني من مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز بحذر من الفريقين، مع بعض المحاولات المبكرة من الجانب التنزاني عبر الضربات الثابتة، إذ وصلت كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 إلى يد مصطفى شوبير بسهولة.

حاول الأهلي الرد سريعاً بهجمات مرتدة، أبرزها في الدقيقة 55 بعرضية من أحمد زيزو لم تصل إلى تريزيجيه ثم تصدى دفاع يانج أفريكانز للكرة.

وفي الدقيقة 57، أطلق محمد هاني تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى الفريق التنزاني.

شهدت الدقيقة 60 تدخل قوي من إبراهيم حماد لاعب يانج أفريكانز على زيزو، فيما تصدى شوبير لتسديدة جديدة من الفريق التنزاني في الدقيقة 63، قبل أن يقطع دفاع يانج أفريكانز هجمة مرتدة للأهلي أمام إمام عاشور بالدقيقة 70.

حاول الأهلي مجدداً في الدقيقة 74 بعرضية من إمام عاشور، لكنها وصلت سهلة لحارس يانج أفريكانز، قبل أن يسجل الفريق هدفه الثاني في الدقيقة 76، إثر هجمة مرتدة بدأت من جراديشار إلى زيزو ثم إلى إمام عاشور الذي مرر الكرة لتريزيجيه ليسددها قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77، تصدى مصطفى شوبير ببراعة لتسديدة قوية من يانج أفريكانز، فيما أهدر الأهلي فرصة أخرى في الدقيقة 78 بعد تمريرة من زيزو إلى جراديشار سددها لاعب الأهلي بجوار القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 80، تصدى دفاع الأهلي لهجمة تنزانية أبعدها إلى ركنية، قبل أن يواصل الأهلي محاولاته مع عرضية من جراديشار في الدقيقة 84 قابلها تريزيجيه بتسديدة اصطدمت بدفاع الفريق الخصم.

وختم الشوط بتصدي حارس يانج أفريكانز لتسديدة من محمد بن رمضان من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

وكان الأهلي سجل الهدف الأول من رأسية محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 48 من الوقت الإضافي من عمر الشوط الأول.