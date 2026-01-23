مباريات الأمس
لقطة طريفة بين ثنائي الأهلي خلال مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:08 م 23/01/2026
خطف محمد علي بن رمضان نجم وسط النادي الأهلي، الأنظار خلال ظهوره على مقاعد بدلاء المارد الأحمر، في المباراة المقامة حاليا أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وظهر بن رمضان خلال ظهوره على مقاعد البدلاء، رفقة كل من حسين الشحات ومحمد الشناوي، ويحمل في يده واقي الساق الخاص بمحمد الشناوي، عليه صورة لبعض تصديات حارس مرمى المارد الأحمر ومنتخب مصر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه محمود تريزيجيه قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغرب، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

بن رمضان والشناوي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

