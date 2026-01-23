سابقة غريبة.. حفيظ دراجي يشن هجوما لاذعا على كاف لهذا السبب

شن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، هجوما لاذعا على الاتحاديين الأفريقي والدولي، بسبب منتخب السنغال الفائز بكأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز على المغرب بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي امتدت لأشواط إضافية.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "سابقة غريبة في تاريخ المسابقة. أسبوع تقريبا مر على نهائي كأس أمم إفريقيا، دون أي تهنئة رسمية من موقع الكاف".

أسبوع تقريبا مر على نهائي كأس أمم إفريقيا، دون أي تهنئة رسمية من موقع الكاف، ولا من موقع الفيفا كما تعودنا.

لكن الأهم أن العالم كله هنأ السنغال، والتاريخ لا ينسى. pic.twitter.com/N2j4HMDASa — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 23, 2026

وأضاف: "ولا من موقع الفيفا كما تعودنا. لكن الأهم أن العالم كله هنأ السنغال، والتاريخ لا ينسى".

