سابقة غريبة.. حفيظ دراجي يشن هجوما لاذعا على كاف لهذا السبب

كتب : هند عواد

11:36 ص 23/01/2026
    حفيظ دراجي
    المعلق الجزائري حفيظ دراجي
    حفيظ دراجي
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (3) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (4) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (18) (1)

شن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، هجوما لاذعا على الاتحاديين الأفريقي والدولي، بسبب منتخب السنغال الفائز بكأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز على المغرب بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي امتدت لأشواط إضافية.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "سابقة غريبة في تاريخ المسابقة. أسبوع تقريبا مر على نهائي كأس أمم إفريقيا، دون أي تهنئة رسمية من موقع الكاف".

وأضاف: "ولا من موقع الفيفا كما تعودنا. لكن الأهم أن العالم كله هنأ السنغال، والتاريخ لا ينسى".

