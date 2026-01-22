مباريات الأمس
الموت يفجع نجم ليفربول

كتب : نهي خورشيد

07:21 م 22/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إبراهيما كوناتي 3_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    إبراهيما كوناتي 5_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    إبراهيما كوناتي
  • عرض 5 صورة
    إبراهيما كوناتي 2_Easy-Resize.com

أعلن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس وفاة والده حمادي.

وكشف كوناتي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" نبأ الوفاة على أن تقام صلاة الجنازة غداً الجمعة في أحد المساجد بفرنسا معلقاً:"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة والد المدافع ابراهيم كوناتي

وكان كوناتي غاب عن مواجهة ليفربول أمام أوليمبيك مارسيليا، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الكروي بنادي ليفربول نظيره بورنموث، يوم السبت الموافق 24 يناير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبراهيما كوناتي ليفربول وفاة والد إبراهيما كوناتي الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا

