بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

03:34 م 22/01/2026 تعديل في 05:20 م
    مصر والجابون (4)
    مصر والجابون (3)
    مصر والجابون (1)
    مصر والجابون (2)

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور الرئيسي من بطولة أمم افريقيا، بعد الفوز على أنجولا وتصدر المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.

وفاز منتخب مصر على أنجولا، بنتيجة 41-28، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

ويخوض منتخب مصر مباراة أخيرة في الدور التمهيدي، ضد أوغندا، في الواحدة ظهر يوم السبت المقبل.

تغطية المباراة

زوار موقع مصراوي، انتظروا تفاصيل مباراة مصر وأنجولا، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا.

وتقام النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لكرة اليد في رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد، حامل اللقب، لحصد اللقب العاشر في مسيرته، ليتساوى مع منتخب تونس، الأكثر حصدا للقب الأفريقي.

وفاز منتخب مصر على الجابون، بنتيجة 36-25، في الجولة الأولى التي أقيمت مساء أمس.

بث مباشر مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وأنجولا منتخب مصر لكرة اليد أمم أفريقيا بث مباشر مصر وأنجولا

