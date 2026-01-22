موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

يلاقي منتخب مصر نظيره أنجولا اليوم الخميس الموافق 22 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: أنجولا، الجابون، أوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و أنجولا

ويذكر أن مباراة مصر وأنجولا ستذاع عبر قنوات أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في البطولة.

وحقق منتخب مصر فوزه أمس على نظيره الجابوني بنتيجة 36-25، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.