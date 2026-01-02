"ليس الآن".. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة منتخب مصر في كأس الخليج

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيلة الأفضل لدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، وغاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تلك التشكيلة.

وشهدت التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وجود محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، إضافة إلى الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.

وجاءت التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، يحيى عطيات الله العبدي (المغرب)

خط الوسط: إبراهيم دياز (المغرب)، كارلوس باليبا (الكاميرون)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)

خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، عماد ديالو (ساحل العاج)، ساديو ماني (السنغال)

