لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-2

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 ببطولة كأس مصر.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد حمدي

خط الهجوم : خوان بيزيرا وسيف الجزيري

وفي المقابل دخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، جاستس آرثر وأحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، صديق إيجولا، إسلام عيسى وعمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي

أبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة خطيرة ليسراميكا كليوباتران بعد راسية من لاعب الفريق ولكنها تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 14: عرضية خطيرة من إسلام عيسى لاعب سيراميكا ينصدى لها المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 18: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بالخطأ في مرماه

الدقيقة 25: ضغط متواصل لسيراميكا لتسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك

الدقيقة 30: تسديدة قوية من محمد السيد لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى حارس سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 36: تسديدة من عمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بدفاع الزمالك

الدقيقة 41: عرضية من لاعب سيراميكا كليوباترا يبعدها دفاع الزمالك إلى ركلة ركنية

الدقيقة 43: تسديدة من لاعب سيراميكا تصطدم بدفاعات الزمالك وتخرج لركنية

الدقيقة 1+45: محمد إسماعيل يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى سيراميكا

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لسيراميكا

الدقيقة 59: صديق إيجولا يهدر ركلة جزاء لفريق سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 68: تسديدة قوية من صديق إيجولا لاعب سيراميكا كليوباترا، تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 70: أحمد بلحاج يسجل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا، في مرمى الزمالك

الدقيقة 83: فرصة الهدف الثالث تضيع من فريق سيراميكا كليوباترا، بعد إنفراد يتصدى له حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 85: عرضية من محمود بنتايك يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 89: تسديدة قوية من لاعب الزمالك تصطدم بدفاع فريق سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع