بعد انتهاء البطولة.. هداف كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب – محمد عبد السلام

12:43 ص 19/01/2026
حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبهذا الفوز، توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها.

وشهدت البطولة تسجيل عدد كبير من الأهداف، إلى جانب منافسة قوية بين اللاعبين على جائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبعد انتهاء البطولة، حصد النجم إبراهيم دياز جائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف مع منتخب المغرب، رغم خسارة النهائي أمام السنغال.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

1- إبراهيم دياز - منتخب المغرب - 5 أهداف

2- محمد صلاح - منتخب مصر - 4 أهداف

3- أوسيمين - منتخب نيجيريا - 4 أهداف

4- لوكمان - منتخب نيجيريا - 3 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدافين كأس الأمم الأفريقية 2025 هداف كأس الأمم الأفريقية 2025 إبراهيم دياز محمد صلاح لوكمان أوسمين

