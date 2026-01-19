"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبهذا الفوز، توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها.

وشهدت البطولة تسجيل عدد كبير من الأهداف، إلى جانب منافسة قوية بين اللاعبين على جائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبعد انتهاء البطولة، حصد النجم إبراهيم دياز جائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف مع منتخب المغرب، رغم خسارة النهائي أمام السنغال.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

1- إبراهيم دياز - منتخب المغرب - 5 أهداف

2- محمد صلاح - منتخب مصر - 4 أهداف

3- أوسيمين - منتخب نيجيريا - 4 أهداف

4- لوكمان - منتخب نيجيريا - 3 أهداف