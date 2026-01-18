مباريات الأمس
من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب - محمد عبد السلام:

11:56 م 18/01/2026
أحرز السنغالي بابا جاي هدف تقدم منتخب السنغال في الدقيقة 94 من زمن الشوط الإضافي الأول.

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، يمنح بابا جاي منتخب السنغال التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

من هو بابا جاي صاحب هدف السنغال في المغرب؟

1-ولد بابا جاي، البالغ من العمر 26 عاما، في مدينة مونتروي بفرنسا.

2- يبلغ طوله 1.89 متر.

3- يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

4- يلعب ضمن صفوف نادي فياريال الإسباني.

وشارك بابا جاي مع منتخب السنغال في 38 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

كما سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 19 عاما، حيث خاض 6 مباريات دون أن يسجل أي أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بابا جاي هدف السنغال في المغرب ماتش المغرب والسنغال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب منتخب السنغال

