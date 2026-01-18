"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا

أحرز السنغالي بابا جاي هدف تقدم منتخب السنغال في الدقيقة 94 من زمن الشوط الإضافي الأول.

وفي حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، يمنح بابا جاي منتخب السنغال التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

من هو بابا جاي صاحب هدف السنغال في المغرب؟

1-ولد بابا جاي، البالغ من العمر 26 عاما، في مدينة مونتروي بفرنسا.

2- يبلغ طوله 1.89 متر.

3- يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

4- يلعب ضمن صفوف نادي فياريال الإسباني.

وشارك بابا جاي مع منتخب السنغال في 38 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

كما سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 19 عاما، حيث خاض 6 مباريات دون أن يسجل أي أهداف.