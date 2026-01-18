فيديو هدف السنغال في منتخب المغرب بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2055
كتب - محمد عبد السلام:
سجل السنغالي بابا جاي لاعب منتخب السنغال هدف التقدم للمنتخب في الشوط الإضافي الأول.
وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يتوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الثانية في تاريخها.
وقد ألغى حكم المباراة هدف لمنتخب السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة بداعي الخطأ على لاعب السنغال.
