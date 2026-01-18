مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف السنغال في منتخب المغرب بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2055

كتب - محمد عبد السلام:

11:31 م 18/01/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    هدف السنغال الملغي (3)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (20) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (21) (1)
  • عرض 24 صورة
    هدف السنغال الملغي (2)
  • عرض 24 صورة
    هدف السنغال الملغي (4)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (5) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (10) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (9) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (13) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (16) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (19) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (15) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (18) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (14) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (17) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (12) (1)
  • عرض 24 صورة
    السنغال والمغرب (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل السنغالي بابا جاي لاعب منتخب السنغال هدف التقدم للمنتخب في الشوط الإضافي الأول.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يتوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الثانية في تاريخها.

وقد ألغى حكم المباراة هدف لمنتخب السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة بداعي الخطأ على لاعب السنغال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو هدف السنغال في منتخب المغرب ماتش المغرب مباراة المغرب المغرب ضد السنغال هدف السنغال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025