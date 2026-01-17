مباريات الأمس
"صلاح ومرموش يخذلان الفراعنة".. ملخص الشوط الثاني وركلات الترجيح في مباراة مصر ونيجيريا

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 17/01/2026
سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ الهزيمة أمام نظيره النيجيري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً جديداً لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 46 بداعي التسلل على أديمولا لوكمان، ليبقى التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء.

وواصل المنتخب النيجيري محاولاته، إذ أطلق رافاييل أونيديكا تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50، تصدى لها الحارس مصطفى شوبير بثبات.

ورد منتخب مصر بمحاولة هجومية في الدقيقة 54، بعدما سدد محمد صلاح كرة قوية لكنها اصطدمت بدفاع نيجيريا، قبل أن يهدر إمام عاشور فرصة أخرى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 59.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، كثف الفراعنة محاولاتهم لحسم المباراة، إذ نفذ محمد صلاح ضربة ثابتة في الدقيقة 88 لكنها اصطدمت بالحائط البشري للاعبي نيجيريا.

ومع الوقت بدل الضائع، أرسل صلاح تمريرة متقنة إلى عمر مرموش في الدقيقة 91، إلا أن الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي خرج في التوقيت المناسب وتصدى للكرة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد صاحب المركز الثالث.

وفي ركلات الترجيح، أهدر فيسايو ديلي باشيرو أولى ركلات نيجيريا، قبل أن يضيع محمد صلاح الركلة الأولى لمصر.

وسجل أكور آدامز لنيجيريا، فيما أهدر عمر مرموش ركلته لمصر.

ونجح موسيس سيمون في التسجيل لنيجيريا، قبل أن يقلص رامي ربيعة الفارق بتسجيله الركلة الأولى لمصر.

وأضاف أليكس إيووبي الركلة التالية لنيجيريا، ورد محمود صابر بالتسجيل لمصر، قبل أن يحسم لوكمان المواجهة بتسجيل الركلة الأخيرة لصالح المنتخب النيجيري، ليحصد النسور الميدالية البرونزية.

وبذلك حسمت نيجيريا المركز الثالث، بعد مواجهة قوية ومثيرة امتدت حتى ركلات الحسم.

مباراة مصر ونيجيريا ملخص الشوط الثاني مباراة مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

