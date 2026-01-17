"لا أشواط إضافية".. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة مصر ونيجيريا بالتعادل؟

غائب منذ 16 عاما.. ماذا ينتظر منتخب مصر أمام نيجيريا؟

تقام مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مساء اليوم، عندما يواجه منتخب مصر نظيره النيجيري.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

يستضيف ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مباراة مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهكذا يختتم الفراعنة مشاركتهم رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية.

ماذا فعل منتخب مصر في لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية؟

لعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 5 مرات، فاز في 3 مرات أعوام 1963 و1970 و1974، وخسر مرتين في المباراة الترتيبية أمام المغرب في نسخة 1980، والجزائر في نسخة 1984.

ماذا فعل منتخب نيجيريا في لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية؟

لم يخسر منتخب نيجيريا أي مباراة خاضها في صراع برونزية كأس الأمم الأفريقية، إذ إنه لعب مباراة المركز الثالث 8 مرات، في نسخ 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

