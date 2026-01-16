أول تعليق من ريبيرو بعد تعيينه مدربا لأيك السويدي

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا غدا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وكان المنتخب الوطني، فقد فرصة المنافسة على لقب النسخة الحالية من البطولة، بعدما تلقى الهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري.

أرقام مصر في مباريات تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا

وتعد هذه هى المباراة رقم 6 في تاريخ منتخب مصر، التي يخوضها في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم، حيث خاض المنتخب الوطني 5 مباريات من قبل لتحديد المركز الثالث.

وخلال 5 مباريات سابقة، خاضها المنتخب الوطني لتحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراتين، فيما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وكانت أول مباراة للمنتخب الوطني، في لقاءات تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، في نسخة البطولة عام 1963 أمام إثيوبيا، وانتهت لصالح الأخير بثلاثية نظيفة.

وآخر مباراة خاضها منتخب مصر، في لقاءات تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، كانت في نسخة البطولة عام 1984 أمام الجزائر وانتهت لصالح الفراعنة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

