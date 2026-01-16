أحدهما لن يلعب الديربي.. موعد عودة صلاح ومرموش لليفربول ومانشستر

بينهم باريس سان جيرمان ضد ليل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ينتهي مشوار منتخب مصر الأول لكرة القدم، في كأس الأمم الأفريقية، مساء غد السبت 16 يناير الحالي، ومعها يعود اللاعبون الدوليون إلى أنديتهم.

وأعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رغبته في استعادة عمر مرموش لاعب منتخب مصر، وقال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نيوكاسل يونايتد: "نأمل أن يعود عمر مرموش قريبًا ليمنح هالاند بعض الراحة، إيرلينج مُرهق".

ويفقد مانشستر سيتي خدمات عمر مرموش، في مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد، والتي تُقام عصر غد السبت.

موعد عودة صلاح ومرموش لليفربول ومانشستر سيتي

يعود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي، إلى أنديتهما، عقب انتهاء مشوار مصر في البطولة غدًا.

ويلحق عمر مرموش بمباراة الفريق ضد بودو جليمت، يوم 20 يناير، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، يفقد ليفربول خدمات محمد صلاح، في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، مساء غد، على أن يعود على لقاء مارسيليا، المقرر له يوم 21 يناير، في دوري أبطال أوروبا