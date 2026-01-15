"رقم غائب منذ 51 عاما".. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

ضربة للسنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا

تقام اليوم الخميس، الموافق 15 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، في الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية، وكأس ملك إسبانيا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

الأهلي ضد طلائع الجيش: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 1

بيراميدز ضد بتروجيت: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

المصري البورسعيدي ضد الزمالك: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيرونا ضد بولونيا الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: إس تي سي

كومو ضد ميلان الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: إس تي سي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد أونيون برلين 9:30 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

فالنسيا ضد ريال بورجوس: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

برشلونة ضد راسينج سانتاندير: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة