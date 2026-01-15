مباريات الأمس
"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

07:30 ص 15/01/2026 تعديل في 10:22 ص
تقام اليوم الخميس، الموافق 15 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، في الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية، وكأس ملك إسبانيا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

الأهلي ضد طلائع الجيش: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 1

بيراميدز ضد بتروجيت: 5 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: أون سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

المصري البورسعيدي ضد الزمالك: الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيرونا ضد بولونيا الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة القناة الناقلة: إس تي سي

كومو ضد ميلان الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: إس تي سي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد أونيون برلين 9:30 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

فالنسيا ضد ريال بورجوس: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

برشلونة ضد راسينج سانتاندير: الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

