ميدو يكشف الأنسب لقيادة مصر في كأس العالم 2026

أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والفراعنة الأسبق، عن دعمه الكامل لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، معتبراً أن طرح فكرة رحيله في الوقت الراهن يفتقر إلى المنطق، ولا يخدم استقرار الفريق أو مشروعه الفني.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن شهد تطور ملحوظ على المستويين الفني والإداري خلال السنوات الأخيرة، إذ بات أكثر هدوءاً في إدارة المباريات وأكثر نضج في تعامله مع اللاعبين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء المنتخب.

وشدد نجم الأبيض السابق على رفضه التوجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي في هذه المرحلة، مؤكداً أن حسام حسن يمتلك معرفة عميقة بتفاصيل الكرة المصرية وطبيعة اللاعبين، وهو عامل حاسم في تحقيق الاستقرار والنجاح.

وأشار ميدو إلى أن المدير الفني الحالي نجح في بناء علاقة قوية مع لاعبي المنتخب، ظهرت بوضوح في درجة الالتزام داخل المعسكرات والروح الجماعية، معتبراً أن هذه المكاسب المعنوية تمثل أحد أهم عناصر قوة المنتخب في الفترة الحالية