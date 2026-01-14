"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

أسدل الستار على مشوار منتخب مصر في سباق التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025–2026 والمقامة حالياً في المغرب، عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، حين أطلق لامين كامارا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي منتخب مصر، لتصل إلى ساديو ماني الذي أطلق كرة أرضية متقنة من خارج المنطقة، سكنت يمين مرمى الحارس محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر المقبلة

وبهذه النتيجة، حجز منتخب السنغال مقعده في المباراة النهائية، إذ ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

في المقابل، ينتقل منتخب مصر إلى خوض مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمعه مع الخاسر من لقاء المغرب ونيجيريا يوم السبت المقبل، في ختام مشاركته بالبطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.