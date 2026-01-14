مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"المهزوم من المغرب ونيجريا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الخروج من سباق اللقب الأفريقي

كتب : نهي خورشيد

09:10 م 14/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (9) (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (8) (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    إصابة كوليبالي في مباراة مصر والسنغال
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (8) (2)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (9) (2)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (19) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدل الستار على مشوار منتخب مصر في سباق التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025–2026 والمقامة حالياً في المغرب، عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، حين أطلق لامين كامارا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي منتخب مصر، لتصل إلى ساديو ماني الذي أطلق كرة أرضية متقنة من خارج المنطقة، سكنت يمين مرمى الحارس محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر المقبلة

وبهذه النتيجة، حجز منتخب السنغال مقعده في المباراة النهائية، إذ ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

في المقابل، ينتقل منتخب مصر إلى خوض مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمعه مع الخاسر من لقاء المغرب ونيجيريا يوم السبت المقبل، في ختام مشاركته بالبطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر القادمة مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا منتخب مصر منتخب المغرب منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور