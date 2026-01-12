"استعدادا للمونديال".. منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا وديا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في مارس المقبل 2026، استعدادا لمشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وذكر اتحاد الكرة في بيان عبر حسابه الرسمي، أن الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة، يهدف إلى توفير برنامج إعداد قوى للمنتخب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر منتخب السعودية، يوم 26 مارس المقبل، في دولة قطر، قبل أن يخوض المباراة الودية الثانية يوم 30 من الشهر ذاته، في قطر أيضًا.

وأشار الاتحاد المصري في بيانه، حرصه على توفير إعداد جيد للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، لتجهيزهم بشكل جيد للمشاركة في البطولات المقبلة.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويستعد المنتخب الوطني حاليا، لملاقاة نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

