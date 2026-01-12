أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكر الفريق الملكي، في بيان رسمي أنه تم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على فسخ التعاقد وإنهاء مشوار ألونسو كمدير فني للفريق.

وكان ريال مدريد تلقى الهزيمة أمس الأحد 11 يناير الجاري، من فريق برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي السوبر الإماراتي.

ويذكر أن ريال مدريد كان أعلن، في يونيو من العام الماضي، تولي ألونسو مهمة القيادة الفنية للفريق، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقاد صاحب الـ44 عاما، فريق ريال مدريد منذ توليه تدريب الفريق، في 34 مباراة بمختلف البطولات وتمكن من تحقيق الفوز في 24 مباراة، حضر التعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

