كأس رابطة الأندية

إنبي

1 2
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

"بعد خسارة السوبر".. ريال مدريد يعلن إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق

كتب - يوسف محمد:

07:45 م 12/01/2026
    تشابي ألونسو (1) (1)
    ترينت ألكسندر أرنولد وتشابي ألونسو
    تشابي ألونسو (3)
    تشابي ألونسو (1)
    تشابي ألونسو (1)
    تشابي ألونسو (2) (1)
    تشابي ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكر الفريق الملكي، في بيان رسمي أنه تم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على فسخ التعاقد وإنهاء مشوار ألونسو كمدير فني للفريق.

وكان ريال مدريد تلقى الهزيمة أمس الأحد 11 يناير الجاري، من فريق برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي السوبر الإماراتي.

ويذكر أن ريال مدريد كان أعلن، في يونيو من العام الماضي، تولي ألونسو مهمة القيادة الفنية للفريق، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقاد صاحب الـ44 عاما، فريق ريال مدريد منذ توليه تدريب الفريق، في 34 مباراة بمختلف البطولات وتمكن من تحقيق الفوز في 24 مباراة، حضر التعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشابي ألونسو كأس السوبر الإسباني ريال مدريد إقالة تشابي ألونسو فريق ريال مدريد

